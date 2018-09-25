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انتظام الدراسة في مؤسسات الرعاية "أطفال بلا مأوى"

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 01:13 م
انتظام الدراسة في مؤسسات الرعاية أطفال بلا مأوى
برنامج حماية الأطفال بلا مأوى
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انتظمت الدراسة في مؤسسات الرعاية الخاصة ببرنامج حماية الأطفال بلا مأوى، حيث انتظمت ٣٠ ابنة من دار فتيات العجوزة، في الدراسة في المرحلة الابتدائية، وابنتين في المرحلة الإعدادية وواحدة في المرحلة الثانية.
 
وفي مجمع الدفاع الاجتماعي، انتظم ١٠ أبناء في مدرسة الصف الواحد كما انتظم ٢٠ ابن في المدرسة الصديقة، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم. 

وفي دار الحرية، تم انتظام الأبناء في التعليم، بعدد أبناء ٦٦ في المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوي، كما تم انتظام ابن في المرحلة الجامعية كلية التجارة جامعة عين شمس.

كما انتظم أبناء دار التربية للبنين بالشرقية، بإجمالي عدد ١٩ ابن منهم ١٨ في مراحل تعليمية مختلفة وابن في جامعة الأزهر. 

وتم متابعة توزيع الزي المدرسي على الأبناء بالمؤسسات والكتب والأدوات المدرسية.
المزيد عن: وزارة التضامن التضامن أطفال بلا مأوى
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