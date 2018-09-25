ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

كشف ملابسات العثور على جثة شخص بترعة وادي كوم أمبو

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 01:10 م
كشف ملابسات العثور على جثة شخص بترعة وادي كوم أمبو
ارشيفيه
طباعة
هبه عبد الحفيظ
 

تمكن قطاع الأمن العام بمديرية أمن قنا، من كشف ملابسات واقعة العثور على جثة أحد الأشخاص بترعة وادي كوم أمبو بقنا وضبط مرتكب الواقعة.

 

قامت أجهزة البحث الجنائي بكشف ملابسات البلاغ الذي تلقاه مركز شرطة نجع حمادي بقنا بالعثور على جثة "عامل،  26 سنة" بترعة وادي كوم أمبو بناحية الحلفاية بحري بدائرة المركز، فقد توصلت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن قنا إلى  وجود شبهة جنائية في الوفاة وأن وراء إرتكاب الحادث "عامل، 22 سنة، مقيم بوادي كوم أمبو"، لوجود خلافات مالية بينهما.


وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة، وقرر أن المجني عليه حضر إليه لمطالبته بمبلغ مالي مدين به، ورفضه الإنصراف فقام بدس عقار منوم له بأحد المشروبات ثم اصطحبه لمكان العثور، وقام بالإستيلاء على هاتفين وبطاقة الرقم القومي وبعض الأوراق الخاصة بالمجني عليه وقام بإلقائه بمياه الترعة وأتلف أحد الهاتفين وأخفى الهاتف الثاني وعلبة الدواء بأحد المزارع "أرشد عنهم" وأشعل النيران بالبطاقة والأوراق.


تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. 

المزيد عن: كوم امبو قنا سرقة خلافات مالية اخبار الحوادث
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري
وادي دجلة
-
x
18:00
-
إنبي
الدوري السعودي للمحترفين
الفتح
-
x
17:10
-
الهلال
النصر
-
x
19:10
-
التعاون
كأس العرب للأندية الأبطال
الأهلي - السعودية
-
x
20:00
-
المحرق - البحرين
الوداد الرياضي - المغرب
-
x
20:00
-
الأهلي طرابلس - ليبيا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
9/25/2018 1:30:01 PM