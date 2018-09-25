كشف ملابسات العثور على جثة شخص بترعة وادي كوم أمبو

تمكن قطاع الأمن العام بمديرية أمن قنا، من كشف ملابسات واقعة العثور على جثة أحد الأشخاص بترعة وادي كوم أمبو بقنا وضبط مرتكب الواقعة.

قامت أجهزة البحث الجنائي بكشف ملابسات البلاغ الذي تلقاه مركز شرطة نجع حمادي بقنا بالعثور على جثة "عامل، 26 سنة" بترعة وادي كوم أمبو بناحية الحلفاية بحري بدائرة المركز، فقد توصلت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن قنا إلى وجود شبهة جنائية في الوفاة وأن وراء إرتكاب الحادث "عامل، 22 سنة، مقيم بوادي كوم أمبو"، لوجود خلافات مالية بينهما.





وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة، وقرر أن المجني عليه حضر إليه لمطالبته بمبلغ مالي مدين به، ورفضه الإنصراف فقام بدس عقار منوم له بأحد المشروبات ثم اصطحبه لمكان العثور، وقام بالإستيلاء على هاتفين وبطاقة الرقم القومي وبعض الأوراق الخاصة بالمجني عليه وقام بإلقائه بمياه الترعة وأتلف أحد الهاتفين وأخفى الهاتف الثاني وعلبة الدواء بأحد المزارع "أرشد عنهم" وأشعل النيران بالبطاقة والأوراق.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.