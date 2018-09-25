خالد مرتجى: الأهلى يترفع عن الرد على الإهانات.. والجمهور عليه أن يحترى مبادئ النادي

قال خالد مرتجي عضو مجلس إدارة الأهلي، إن فريقه بصدد تنظيم روابط للجماهير بضوابط محددة، كما وجه رسالة لجماهير الأهلي مطالبا إياهم التمسك بمبادئ وقيم الفريق.

وصرح مرتجي لبرنامج "ملعب 9090" قائلا:"جمهور الأهلي هو الأعظم وأفضل لاعب لدينا، والأهلي يفقد 80% من قوته في غياب الجماهير عن المدرجات".

وأضاف "الأهلي حريص على عودة الجماهير، لكن الحرص الأكبر لدينا على عودتها في الإطار الأخلاقي المناسب".

وواصل "نسمع العديد من الشتائم ضدنا لكن لم نخرج قط للرد على ذلك الأمر بأي شكل".

وأكمل "لائحة الأهلي تحافظ على جمهورها من خلال رابطة الجماهير، لأننا نرغب في أن يكون كل من ينتمي لكيان الأهلي أن يمتثل لسلوك ومبادئ وقيم الأهلي".

وتطرق للحديث عن روابط الجماهير: "نسعى لتطبيق نظام جديد لجماهيرنا، رابطة الجماهير ستضم 150 عضوا على أن تخضع لقوانين وضوابط".

واستطرد "الرابطة ستتصل بشكل رسمي بإدارة الأهلي وسنعرف هوية المنضمين وفي حالة الخروج عن النص سيتم سحب بطاقة التشجيع الخاصة بالعضو، لدينا خطة مبتكرة في طرق التشجيع مع ضرورة الحفاظ على كافة المنشآت وعدم المساس بأساسيات الرابطة".

ونشرت الإدارة التنفيذية للنادي الأهلي، الصيغة النهائية لمشروع لائحة النظام الأساسي للنادي على لوحة الإعلانات بالفروع الثلاثة للنادي في وقت واحد.

وسيدخل مجلس إدارة النادي الأهلي تعديلات عديدة على اللائحة، منها تشكيل المجلس الجديد، وتعديلات في 40 بند من اللائحة.

وسيكون 28 سبتمبر موعدا لتصويت جمعية الأهلي العمومية على لائحة النظام الأساسي الجديدة للنادي.

وأجاب مرتجي ردا على سؤاله عن الهتافات في مباراة هوريا قائلا: "لم أسمع لهتافات الجماهير تلك ضد هوريا، كنت خارج مصر، لكننا لا نرضى بالإساءة".





وواصل "كما قلت مجلس الإدارة مثال للجماهير وهم قوة للفريق، لا بد أن نكون على قدر قيم الأهلي".

وأكمل "مثلما رأت الجماهير مجلس الإدارة يترفع عن الرد على كثير من الإهانات، أهم شيء الحفاظ على قيم ومبادئ النادي".

وكان الأهلي قد فاز بنتيجة 4-0 ضد هوريا كوناكري في لقاء الإياب ضمن الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا بالقاهرة يوم السبت، وكان لقاء الذهاب قد انتهى بالتعادل السلبي. ويواجه الأهلي نظيره وفاق سطيف في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 2 أكتوبر.

واختتم "مرتجي" حديثه ردا على سؤال التطورات في مشروع استاد الأهلي قائلا: "لا نعرف بالضبط ما الموقف الأخير بخصوص مشروع استاد الأهلي، لأنه في البداية كان برعاية الدولة، لكننا نتمنى الانتهاء منه في 3 أو 4 أعوام، الأمر تعطل قليلا نحتاج لدراسته أكثر ونفكر فيه مرة أخرى".