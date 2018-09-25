15 جملة تسعد قلب زوجك

إليكِ قائمة تضم عبارات قوليها لزوجك ليشعر بالارتياح وتسعد قلبه دائما، ومن أهم هذه العبارات ما يلي:-





- شكرا على كلّ ما تفعله من أجلي ومن أجل حبنا، فهذا يعني الكثير بالنسبة لي عندما تخدمني بطرق صغيرة كهذه.

- أنا امرأة مختلفة بسبب طريقة حبك المجنونة لي(تحبني ، تقودني برفق ، تجعلني أشعر بالأمان ، إلخ).

- لا أستطيع أن أصدق كيف تعاملني بهذه الطريقة الحنونة، أنت هدية من الله أشكره كل يوم على إرسالها لي.

- انت صديقي المفضل.

- أنا أحبك أكثر من أي وقت مضى.

- أريد أن أكون معك الليلة وفي أحضانك، فهل لي وقت نمضيه الليلة سوياً؟

- من الرائع مشاهدة الرجل الذي أصبحت عليه منذ أن تزوجنا.

- "يقولون أن الحب يمكن أن يحدث في لحظة واحدة ، لكنني لم أؤمن بذلك حتى اللحظة التي وقعت فيها في حبك".

- عندما أنظر إلى عينيك ، أرى العالم الذي أود أن أكون فيه فقط معك أنت حبيبي.

- إذا استطعت أن أعيش حياتي كلها ، فإن الشيء الوحيد الذي كنت سأغيره هو أنني كنت سألتقي بك منذ زمن.

- أشعر بالحماية والأمان عندما تكون حولي .

- لا يوجد أي شخص في العالم يستطيع أن يفهمني بشكل أفضل مما تفعله.

- أنت تعرف دائمًا كيف تجعلني أبتسم ، حتى عندما أكون حزينة ومحبطة.

- لا أستطيع أن أتخيل حياتي بدونك.