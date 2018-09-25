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15 جملة تسعد قلب زوجك

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 01:05 م
15 جملة تسعد قلب زوجك
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إليكِ قائمة تضم عبارات قوليها لزوجك ليشعر بالارتياح وتسعد قلبه دائما، ومن أهم هذه العبارات ما يلي:-

- شكرا على كلّ ما تفعله من أجلي ومن أجل حبنا، فهذا يعني الكثير بالنسبة لي عندما تخدمني بطرق صغيرة كهذه.
- أنا امرأة مختلفة بسبب طريقة حبك المجنونة لي(تحبني ، تقودني برفق ، تجعلني أشعر بالأمان ، إلخ).
- لا أستطيع أن أصدق كيف تعاملني بهذه الطريقة الحنونة، أنت هدية من الله أشكره كل يوم على إرسالها لي.
- انت صديقي المفضل.
- أنا أحبك أكثر من أي وقت مضى.
- أريد أن أكون معك الليلة وفي أحضانك، فهل لي وقت نمضيه الليلة سوياً؟
- من الرائع مشاهدة الرجل الذي أصبحت عليه منذ أن تزوجنا.
- "يقولون أن الحب يمكن أن يحدث في لحظة واحدة ، لكنني لم أؤمن بذلك حتى اللحظة التي وقعت فيها في حبك".
- عندما أنظر إلى عينيك ، أرى العالم الذي أود أن أكون فيه فقط معك أنت حبيبي.
- إذا استطعت أن أعيش حياتي كلها ، فإن الشيء الوحيد الذي كنت سأغيره هو أنني كنت سألتقي بك منذ زمن.
- أشعر بالحماية والأمان عندما تكون حولي .
- لا يوجد أي شخص في العالم يستطيع أن يفهمني بشكل أفضل مما تفعله.
- أنت تعرف دائمًا كيف تجعلني أبتسم ، حتى عندما أكون حزينة ومحبطة.
- لا أستطيع أن أتخيل حياتي بدونك.
- أصدقائي يشعرون بالغيرة لأنني أملك شريكا مثلك في حياتي.
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