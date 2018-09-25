وزير الشباب: صلاح صنع تاريخا يضاف لسجل الرياضة المصرية





أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن حصول اللاعب محمد صلاح على جائزة أفضل هدف في العالم، يعد شرفا لكل مصري بهذا الإنجاز العالمي، مشيرا إلى أن صلاح أصبح أيقونة السعادة للمصريين لما وصل إليه من مستوى متميز يشهده العالم.









وقال الدكتور أشرف صبحي إن النجم محمد صلاح المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي صنع تاريخ يضاف لسجل الرياضة المصرية، وذلك ضمن وجودة بين الثلاثة الأفضل كوريا على مستوى العالم، لافتا إلى أن صلاح أعطى بإنجازاته المتتالية صورة إيجابية عن الرياضة والرياضيين المصريين، ومنح الشباب آمالا عريضة بأنه ليست هناك أحلاما بعيده، ولكن بالاجتهاد والعمل يمكن تحقيق كل شيء، موضحا إلى أن صلاح خير سفير لمصر في الخارج لأخلاقه الرفيعة والتزامه وتفوقه، متمنيا له دوام النجاح.









وأضاف أن الوزارة تعمل جاهدة من خلال آلية فعالة لاكتشاف المواهب الرياضية الواعدة في الفئة العمرية الصغيرة والشابة بكافة محافظات مصر، وفي مختلف الالعاب الرياضية، للاستفادة من القاعدة الشبابية العريضة التي تزخر بها الدولة مما يعظم من فرص انتقاء المواهب الرياضية المتميزة التي إذا ما تم رعايتها وصقلها على النحو الأمثل فنيا وصحيا وذهنيا تستطيع المنافسة والتميز على المستوى العالمي.









وأوضح أن الوزارة تضع الشباب على رأس أولوياتها باعتبارهم عماد المستقبل وصمام أمن الوطن، وتعمل على وضع برامج محددة لتشجيع الشباب وتحفيزهم على المشاركة بإيجابية في العمل المجتمعي، وتطوير منشآت ومرافق البنية الأساسية للمنظومة الرياضية، اتساقًا مع المشروعات التنموية الضخمة التي تقيمها الدولة، مما يؤهل مصر لامتلاك قدرات لوجيستية وتنظيمية حديثة لاستضافة كبرى البطولات العالمية في مختلف الألعاب، فضلًا عن القيمة المضافة لمنظومة الرياضة في مصر ونشر ممارسة الرياضة على مستوى راق ومتطور بين جموع الشعب المصري.









وأكد أن الوزارة تبذل جهودا كبيرة من أجل رفعة الرياضة المصرية، وتعمل على توفير كافة الإمكانات للرياضيين من أجل تحقيق البطولات، والظهور بشكل مشرف في كافة المحافل الدولية التي يشاركون فيها.







