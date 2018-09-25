محكمة تايلاندية تقضي بسجن 9 أشخاص بتهمة التخطيط لتفجير سيارة
الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 01:05 موكالات
قضت محكمة تايلاندية بسجن 9 أشخاص بتهمة
التخطيط لتفجير سيارة فى العاصمة "بانكوك" والانتماء لجماعة إجرامية.
وذكرت شبكة "أيه بى سى" الأمريكية
اليوم الثلاثاء، أن المحكمة الجنائية فى بانكوك أدانت المتهمين التسعة وقضت بسجن 8
منهم لمدة 4 سنوات وسجن المتهم التاسع 6 سنوات لإدانته بحيازة عبوات ناسفة بينما قضت
ببراءة خمسة آخرين.
ومن جانبهم.. صرح عدد من المتهمين بأنهم
تعرضوا للتعذيب من أجل الإدلاء باعترافات كاذبة.
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