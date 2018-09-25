محكمة تايلاندية تقضي بسجن 9 أشخاص بتهمة التخطيط لتفجير سيارة

قضت محكمة تايلاندية بسجن 9 أشخاص بتهمة التخطيط لتفجير سيارة فى العاصمة "بانكوك" والانتماء لجماعة إجرامية.

وذكرت شبكة "أيه بى سى" الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن المحكمة الجنائية فى بانكوك أدانت المتهمين التسعة وقضت بسجن 8 منهم لمدة 4 سنوات وسجن المتهم التاسع 6 سنوات لإدانته بحيازة عبوات ناسفة بينما قضت ببراءة خمسة آخرين.

ومن جانبهم.. صرح عدد من المتهمين بأنهم تعرضوا للتعذيب من أجل الإدلاء باعترافات كاذبة.