توقيع عقد تحديث مركز التحكم الإقليمى بمنطقة كهرباء القناة بتكلفة 324 مليون جنيه





يشهد اليوم الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة توقيع عقد تحديث مركز التحكم الإقليمى بمنطقة كهرباء القناة بين كل من الشركة المصرية لنقل الكهرباء وتحالف شركات "ABB سويسرا ـ ABB Arab ـ السويدى T&D" .





وقالت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ان تبلغ التكلفة الإجمالية لهذا التعاقد حوالى 324 مليون جنيه وبمدة تنفيذ تصل إلى17 شهر وبتمويل ذاتى من الشركة المصرية لنقل الكهرباء.





وصرح الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، ان مركز التحكم الإقليمى يقوم بمراقبة أداء الشبكة الكهربائية جهد 66/22ـ11 ك.ف لمحافظات منطقة كهرباء القناة السبعة وهى "الإسماعيلية ـ بورسعيد ـ السويس ـ شمال سيناء ـ جنوب سيناء ـ البحر الأحمر ـ الشرقية / العاشر من رمضان" تخدم ما يقرب من 12 مليون مواطن باستخدام أحدث تكنولوجيا المراقبة والتحكم في شبكات نقل الكهرباء وتقنيات الاتصالات الحديثة باستخدام شبكة من الألياف الضوئية لنقل بيانات المحطات لمركز المراقبة والتحكم.





واضاف وزير الكهرباء فى تصريحات له ، ان تحديث التحكم الإقليمى لمنطقة كهرباء القناة يأتى ضمن خطة الشركة المصرية لنقل الكهرباء لتحديث بعض التحكمات الإقليمية القائمة وهى "القاهرة ـ القناة ـ الإسكندرية ـ مصر العليا" وإنشاء تحكمات إقليمية جديدة بكل من "منطقة كهرباء الدلتا ومصر الوسطى".





واضاف أن تدعيم شبكات نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية يعتبر أحد التحديات التي تواجه القطاع وذلك لاستيعاب القدرات الكبيرة التي يتم إضافتها للشبكة القومية للكهرباء وتقليل الفقد بالشبكة الكهربائية حيث يتم العمل على إنشاء شبكة موازية على الجهود الفائقة والعالية في ضوء تطوير شبكة نقل الكهرباء.





وأضاف ناجى جريجيرى المدير التنفيذي لشركة ABB في مصر وشمال ووسط أفريقيا ، أن لدينا خبرة بالسوق المصرى ونتفهم احتياجات مصر من الطاقة ونسعى دائماً أن نكون شريكاً فاعلاً في تفيذ استراتيجية الدولة للنهوض بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة من خلال توفير مجموعة متميزة من المنتجات والخدمات بما يضمن تنفيذ المشروعات بدقة وكفاءة عالية وبأيدى مصرية.







