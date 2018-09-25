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البورصة تربح 3.5 مليار جنيه خلال منتصف التعاملات

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 01:02 م
البورصة تربح 3.5 مليار جنيه خلال منتصف التعاملات
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نيفين سمير
 

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي بمنتصف بجلسة اليوم الثلاثاء، بدعم مشتريات المصريين

ربح رأس المال السوقى نحو 3.5 مليار جنيه ليسجل عند 788,2 مليار جنيه مقارنة باغلاق عند 784,7  مليار جنيه بالجلسة السابقة.

وعلى صعيد مؤشرات البورصة فقد ارتفع  مؤشر البورصة الرئيسى "EGX30" بنسبة 0.40% ليصل عند مستوى14257.51 نقطة، و ارتفع  معه مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "EGX70" بنسبة 0.21% محققا مستوى 689.24 نقطة, وصعد مؤشر "EGX100" الأوسع نطاقاً بنسبة 0.21% محققا مستوى  1755.06  نقطة.


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