الشركة المنتجة لـ alph Breaks the Internet 5 تطرح البرومو الترويجي للفيلم (فيديو)





قرر القائمون على فيلم alph Breaks the Internet، عرض الفيلم فى21 نوفمبر المقبل فى الولايات المتحدة الأمريكية.





وطرحت الشركة المنتجة للفيلم البرومو الدعائي الثاني، فيما وصلت عدد مشاهداته إلى 4 ملايين مشاهدة حتى الآن.





الفيلم بطولة أصوات سارة سيلفرمان، وجون سى رايلي، وادينا مينزل، وكريستين بيل، وآلان توديك، وماندى مور، وكيلى ماكدونالد، وأولايى كرافالو، وأنتونى دانييلز.





alph Breaks the Internet من إخراج وتأليف فيل جونستونن وريتش مور، بالإضافة إلى جيم ريردون، وباميلا ريبون.







