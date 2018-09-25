اتحاد جدة السعودي يتعرض لضربة قوية

أظهرت الفحوصات الطبية التي أجراها فهد المولد، صانع ألعاب نادي اتحاد جدة، على موضع إصابته حاجته لبرنامج علاجي وتأهيلي لمدة ما بين 4-3 أسابيع.

وقال النادي في بيانٍ له إن الجهازين الإداري والفني يقومون بتوجيه من مجلس الإدارة بالتنسيق لعلاجه في مركز متخصص.

وكان "المولد" قد تعرض لإصابة قوية في مباراة الاتحاد مع التعاون ليخرج عاى إثرها مغادرًا أرض الملعب، وانتهت المواجهة بخسارة العنيد بخمسة أهداف مقابل ثلاثة.

ويحتل نادي اتحاد جدة المركز الأخير في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بدون نقاط بعد أن خسر أول ثلاث جولات.