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"الداخلية" تزف بشرى سارة لـ"المصريين" في القرى والنجوع بمحافظات مصر

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 07:33 ص
الداخلية تزف بشرى سارة لـالمصريين في القرى والنجوع بمحافظات مصر
وزارة الداخلية
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تواصل الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، اليوم الثلاثاء، التنسيق مع العديد من السلاسل التجارية لطرح السلع الغذائية من الخضراوات والفاكهة بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها بالأسواق، وإقامة منافذ ثابتة بالمناطق التي تشهد كثافات سكانية، وتوجيه قوافل متحركة تجوب القرى والأحياء الأكثر احتياجًا لتلبية احتياجات المواطنين، وتابعت القيادات الأمنية جولاتها الميدانية لتوفير السلع بتلك المنافذ بالأسعار المناسبة.

وتشهد المبادرة إقبالًا جماهيريًا مكثفًا وسط أجواء احتفالية بإذاعة الأناشيد والأغاني الوطنية وإشادة المواطنين بجهود وزارة الداخلية في تخفيض أسعار الخضراوات والفاكهة التي تراوحت من 20 إلى 40% عن الأسواق.

ويأتي ذلك في إطار استمرار تفعيل مبادرة "كلنا واحد" بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين، والتي بدأت من خلال توفير السلع الغذائية والمستلزمات المدرسية بالأسعار المناسبة عبر المنافذ الثابتة والمتحركة.

ولاقت المبادرة استحسانًا وإشادة من جمهور المواطنين، وذلك استمرارًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بإطلاق المرحلة الخامسة من مبادرة "كلنا واحد"، لتوفير احتياجات المواطنين من الخضراوات والفاكهة بالأسعار المناسبة مع الحفاظ على جودتها.

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