في يومها السابع.. 7 ملايين مشاهدة لأغنية مكي "أغلى من الياقوت" (فيديو)
الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 07:16 صالفجر الفني
لا تزال أغنية "أغلى من الياقوت" للنجم أحمد مكي، تتصدر تريند موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.
الأغنية غناء وكلمات أحمد مكي وألحان وتوزيع شادى السعيد، وحققت حتى الآن أكثر من 7,071,475 مشاهدة عبر قناة مكي بيوتيوب منذ طرحها في 18 سبتمبر الجاري.
والكليب من إخراج أحمد مكي بالتعاون مع مدير التصوير أحمد يوسف وقام بهندسة المناظر الفنان حمدي عبد الرحمن ومدير الإنتاج حازم سليمان.
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