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هل خذل هيكتور كوبر محمد صلاح في تصويت أفضل لاعب في العالم؟

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 07:24 ص
هل خذل هيكتور كوبر محمد صلاح في تصويت أفضل لاعب في العالم؟
محمد صلاح
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مصطفى شكري
 

 

أُسدِل الستار على المنافسة على جائزة أفضل لاعب في العالم، وتوج بها لاعب الوسط الكرواتي لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد ومنتخب كرواتيا على حساب محمد صلاح وكريستيانو رونالدو.

 

وقد أشارت بعض التقارير إلى أن هيكتور كوبر المدير الفني السابق للمنتخب الوطني المصري استبعد محمد صلاح من قائمة ترشيحه، والتي ضمت بالترتيب ليونيل ميسي، كريستيانو رونالدو، لوكا مودريتش، ولكن ظهر محمود فايز المترجم الخاص بكوبر حينما كان مدربًا للمنتخب المصري لينفي ما جاء في التقارير.

 

ونشر فايز على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "لم يصوت مستر كوبر في جائزة الأفضل في العالم كمدرب لمنتخب أوزباكستان، من الممكن أن يكون المدرب السابق المؤقت للمنتخب هو من قام بالتصويت أو أحد مسؤلي الاتحاد الأوزبكي، بدون مناقشة مستر كوبر كان سيختار صلاح بدون منازع كإختيار أول".

 

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