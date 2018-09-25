صحيفة سعودية تفجر مفاجأة مدوية عن لاعب نادي بيراميدز

فجرت صحيفة الرياضة السعودية مفاجأة من العيار الثقيل، تفيد بأن اللاعب البرازيلي كينو البالغ من العمر 29 عامًا لاعب نادي بيراميدز قد اقترب من الانتقال لنادي اتحاد جدة السعودي في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، وقالت الصحيفة إن نواف القيرن رئيس نادي جدة السعودي طلب ضم كينو من تركي آل الشيخ رئيس نادي بيراميدز ورئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية وهو ما وافق عليه.

وانضم كينو لنادي بيراميدز من نادي بالميراس البرازيلي قبل انطلاق الموسم الحالي في صفقة هي الأغلى في تاريخ الدوري المصري والتي وصلت قيمتها إلى 8.6 مليون يورو، ولعب كينو مع بيراميدز في الدوري المصري هذا الموسم 7 مباريات سجل خلالهم 4 أهداف وصنع هدفين.

الجدير بالذكر أن تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية قد وعد جمهور نادي اتحاد جدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بمفاجآت بخصوص مدرب عالمي ولاعبون عالميون لنادي اتحاد جدة السعودي.