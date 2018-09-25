مجلس الخطيب يحتفل بعيد ميلاد عضو الأهلي

أقام مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، احتفالا خاصًا مساء أمس بعيد ميلاد محمد الدماطي عضو مجلس الإدارة بمنزل خالد الدرندلي أمين صندوق النادي.

وحضر الاحتفالية مجلس الإدارة بالكامل، برئاسة الخطيب رئيس المجلس والعامري فاروق نائب الرئيس، وكلًا من محمد الجارحي، وسراج الدين وإبراهيم الكفراوي، ورانيا علواني، وجوهر نبيل والعميد محمد مرجان المدير التنفيذي.

وكان الدرندلي، استقبل مجلس الإدارة، وأقام حفل عشاء كبير بمنزله بإحدى مناطق التجمع.