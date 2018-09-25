ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

مجلس الخطيب يحتفل بعيد ميلاد عضو الأهلي

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 07:08 ص
مجلس الخطيب يحتفل بعيد ميلاد عضو الأهلي
محمود الخطيب
طباعة
محمد الصو
 

أقام مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، احتفالا خاصًا مساء أمس بعيد ميلاد محمد الدماطي عضو مجلس الإدارة بمنزل خالد الدرندلي أمين صندوق النادي.

 

وحضر الاحتفالية مجلس الإدارة بالكامل، برئاسة الخطيب رئيس المجلس والعامري فاروق نائب الرئيس، وكلًا من محمد الجارحي، وسراج الدين وإبراهيم الكفراوي، ورانيا علواني، وجوهر نبيل والعميد محمد مرجان المدير التنفيذي.

 

وكان الدرندلي، استقبل مجلس الإدارة، وأقام حفل عشاء كبير بمنزله بإحدى مناطق التجمع.

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
توقعاتك من يحسم لقب أفضل لاعب في العالم ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري
وادي دجلة
-
x
18:00
-
إنبي
الدوري السعودي للمحترفين
الفتح
-
x
17:10
-
الهلال
النصر
-
x
19:10
-
التعاون
كأس العرب للأندية الأبطال
الأهلي - السعودية
-
x
20:00
-
المحرق - البحرين
الوداد الرياضي - المغرب
-
x
20:00
-
الأهلي طرابلس - ليبيا
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
9/25/2018 8:30:02 AM