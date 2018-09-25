خاص.. حنان مطاوع تعلق على غياب نجوم "الجونة السينمائي" عن عزاء جميل راتب





قالت الفنانة حنان مطاوع، إنها من عشاق الفنان الراحل جميل راتب، مؤكدة أنه فنان خاص وحالة فريدة لن تتكرر، داعية له بالرحمة وأن يكون في مكان أفضل، قائلة: "ربنا يرحمه وتفضل سيرته خالدة على لسان محبيه".





وعلقت "مطاوع" في تصريح خاص لـ"الفجر الفني"، على غياب نجوم الفن عن حضور عزاء "راتب"، بسبب تواجدهم في "الجونة"، قائلة: "مهرجان الجونة لا يقل أهمية عن عزاء النجوم الكبار"، وأضافت: "مفيش حدث بيوقف حدث"، لافتة إلى أن سفر النجوم جاء قبل حدوث الوفاة.



