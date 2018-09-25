خاص.. حنان مطاوع تعلق على غياب نجوم "الجونة السينمائي" عن عزاء جميل راتب
قالت الفنانة حنان مطاوع، إنها من عشاق الفنان الراحل جميل راتب، مؤكدة أنه فنان خاص وحالة فريدة لن تتكرر، داعية له بالرحمة وأن يكون في مكان أفضل، قائلة: "ربنا يرحمه وتفضل سيرته خالدة على لسان محبيه".
وعلقت "مطاوع" في تصريح خاص لـ"الفجر الفني"، على غياب نجوم الفن عن حضور عزاء "راتب"، بسبب تواجدهم في "الجونة"، قائلة: "مهرجان الجونة لا يقل أهمية عن عزاء النجوم الكبار"، وأضافت: "مفيش حدث بيوقف حدث"، لافتة إلى أن سفر النجوم جاء قبل حدوث الوفاة.
وأكدت "مطاوع" على أهمية حضور الفنانين مهرجان الجونة السينمائي، قائلة: "مش هنفشل حدث مهم في مصر"، وأضافت: "حتى لو عزائي أنا مش هتمنى الناس تحضر هتمنى الناس تدعيلي لأن ده اللي هينفعني في قبري"، وأضافت: "جميل راتب هيكون مبسوط ان مصر بتقوم على رجليها".
وتابعت "مطاوع" أن أهمية مهرجان "الجونة" تكمن في مردوده على مصر وتنشيط السياحة وتأثيره في الوطن العربي، مؤكدة أنها تتمنى إقامة مهرجانات عديدة من هذا النوع، وأضافت أن المهرجان تذكر جميل راتب، بالوقوف دقيقة حداد على روحه، وبعض الفنانين قرأوا له الفاتحة.
وعن حضورها حفل افتتاح الدورة الثانية للمهرجان، الخميس الماضي، قالت "مطاوع" إنها سعيدة بمشاركتها في حدث فني هام، متمنية له دوام النجاح وأن يكون سبباً في علو مكانة مصر لأنها تستحق ذلك، واختتمت أن "الجونة" حقق في دورتين نجاحاً كبيراً، متمنية أن يصل مهرجان القاهرة السينمائي لنفس المستوى هذا العام.