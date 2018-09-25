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ماجد عبدالفتاح: أجندة الدورة الـ73 للأمم المتحدة حافلة بالقضايا التي تهم الدول العربية

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 06:48 ص
ماجد عبدالفتاح: أجندة الدورة الـ73 للأمم المتحدة حافلة بالقضايا التي تهم الدول العربية
السفير ماجد عبد الفتاح
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نعيم يوسف
 
قال السفير ماجد عبد الفتاح ممثل الجامعة العربية بالأمم المتحدة، إن أجندة الدورة الـ73 للأمم المتحدة حافلة بالقضايا التي تهم الدول العربية، ومصر بصفة خاصة، بواقع المسئولية التاريخية الملقاة عليها بقيادة العمل العربي المشترك.

وأضاف "عبدالفتاح" في لقاء مع قناة Extra News الفضائية، أن النقطة الأساسية هي القضية الفلسطينية، والقضية الأولى هي حماية الشعب الفلسطيني من الهجمات الإسرائيلية، وضمان احترام حقوق الإنسان.

وتابع ممثل الجامعة العربية، الشق الثاني هو ما يطلق عليه "صفقة القرن"، وهي صفقة غير محددة المعالم، مشددا على أن التعامل مع القضية الفلسطينية لابد وأن يعتمد على حل الدولتين، وخمس قضايا، وهي: الأرض، اللاجئين، القدس، الأمن، وعودة النازحين.
المزيد عن: مصر فلسطين الدول العربية الأمم المتحدة
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