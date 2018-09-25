هاني الناظر يطالب "الصحة" بإطلاق حملة لمكافحة زواج الأقارب



كما طالب "الناظر"، في تصريحات تلفزيونية، من وزارة الصحة إطلاق حملة قومية توعية للحد من زواج الأقارب، لافتا إلى أنها المسئولة عن الأمراض المنزمنة في كل التخصصات سواء في العيون، والأنف والأذن والحنجرة، والكلى، وغيرها.



وأشار إلى أن هذه الأمراض تسبب عبء اقتصادي كبير، لافتا إلى أن كل الحالات الإنسانية التي تأتي له "كلها" بسبب زواج الأقارب، داعيا الأسر المصرية خاصة في الريف والصعيد للابتعاد عن زواج الأقارب.

دعا الدكتور هاني الناظر، استشارى الأمراض الجلدية، الرئيس الأسبق للمركز القومى للبحوث، المواطنين إلى الابتعاد عن زواج الأقارب، لأنه يسبب أمراض كثيرة مزمنة، وهي السبب في حالات الأمراض الجلدية المستعصية.