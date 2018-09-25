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وزير التموين: "لا نستورد طماطم.. ولن نسمح بتخزين الأرز"

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 06:51 ص
وزير التموين: لا نستورد طماطم.. ولن نسمح بتخزين الأرز
وزير التموين - علي المصيلحي
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نعيم يوسف
 
قال الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الحكومة لا تستورد الطماطم، أو الخضار أو الفاكهة، وإن كان التجار يجدون ذلك مفيدا لهم فهذا يخصهم.

وتابع "مصيلحي"، في تصريحات تلفزيونية، أن المناطق اللوجستية قد تتضمن مصانع للطماطم لتحويلها إلى صلصة، لافتا إلى أن هذه المناطق ستتضمن مصانع للإنتاج الزراعي.

وعن محصول الأرز، فقد أكد الوزير: لن نسمح بتخزين الأرز، وهذا جريمة وأمن دولة، وسيتم مصادرته.
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