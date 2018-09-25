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مساعد وزير الخارجية الأسبق: صوت مصر مسموع جدا في الأمم المتحدة

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 06:50 ص
مساعد وزير الخارجية الأسبق: صوت مصر مسموع جدا في الأمم المتحدة
السفير محمد حجازي - مساعد وزير الخارجية الأسبق
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نعيم يوسف
 
قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن اجتماع الأمم المتحدة هذا العام يأتي في توقيت في منتهى الخطورة، تغيب فيه أدوار المؤسسات متعددة الأطراف عن القضايا الهامة.

وأشار "حجازي" في تصريحات لقناة Extra News الفضائية، إلى أن صوت مصر مسموع جدًا، يتحدث عن نفسه، وعن التطوير الاقتصادي والسياسي، أشاد به البنك الدولي.

ولفت مساعد وزير الخارجية الأسبق، إلى أن هذه الدورة هي دورة استعادة المكانة والبعد الإقليمي، واستعادة دور الأمم المتحدة، والعمل الدولي معا، لأنه لا يوجد دولة تستطيع مواجهة الإرهاب بمفردها.
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