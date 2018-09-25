ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

"عاشور": إنشاء 3 مستشفيات استثمارية ومول تجاري بتكلفة 170 مليون يورو

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 02:28 ص
عاشور: إنشاء 3 مستشفيات استثمارية ومول تجاري بتكلفة 170 مليون يورو
سامح عاشور - نقيب المحامين
طباعة
منى صموئيل
 
كشف سامح عاشور نقيب المحامين، عن أن شركات عالمية ستمول مشروع إنشاء النقابة لـ 3 مستشفيات عالمية ومول تجاري، عن طريق قرض بقيمة إجمالية تصل إلى 170 مليون يورو.

وأوضح عاشور، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر المحامين العام المنعقد بمدينة الغردقة، الاثنين، تحت شعار "الوطن– المحاماة" بناء وتنمية واستقلال، أن الضامن للقرض هو المشروع ذاته، وليست أموال وأملاك النقابة، متابعا: "أي لا يوجد أي ضرر علينا فلماذا الرفض مشروع".

وأشار: "سداد القرض على عشرين عام، مع 3 سنوات سماح في البداية، والفائدة 1.43 % فقط"، متابعا: "كما أن الشركة الهندسية لوزارة الانتاج الحربي هي من ستنفذ المشروع وهو ضمان لنا لعدم وجود أي فساد".

وأكد نقيب المحامين، أن النقابة تجهز لمناقصة لشركات عالمية متخصصة في إدارة تلك المشاريع، على أن تكون مسؤولية الشركة سداد القرض من أرباح المشروع سنويًا.
المزيد عن: نقيب المحامين نقابة المحامين مول تجاري مستشفيات استثمارية انشاء مستشفى اخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري
وادي دجلة
-
x
18:00
-
إنبي
الدوري السعودي للمحترفين
الفتح
-
x
17:10
-
الهلال
النصر
-
x
19:10
-
التعاون
كأس العرب للأندية الأبطال
الأهلي - السعودية
-
x
20:00
-
المحرق - البحرين
الوداد الرياضي - المغرب
-
x
20:00
-
الأهلي طرابلس - ليبيا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
9/25/2018 2:30:14 AM