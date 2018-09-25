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عاجل.. أصوات المصريين تساهم في تتويج مودريتش بجائزة أفضل لاعب في العالم

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 02:17 ص
عاجل.. أصوات المصريين تساهم في تتويج مودريتش بجائزة أفضل لاعب في العالم
محمد صلاح
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الفجر الرياضي
 

جاء تصويت المصريين ليساهم بشكل كبير في تتويج الكرواتي لوكا مودريتش بلقب أفضل لاعب في العالم، في الحفل الذي أقيم مساء أمس الإثنين، بالعاصمة البريطانية لندن لاختيار الأفضل في العالم لعام 2018، متفوقا على المصري محمد صلاح والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

 

وجاء تصويت المصريين على النحو التالي:

 

عصام الحضري:

منح حارس المنتخب المصري وقائده صوته لمحمد صلاح، أما الاختيار الثاني له فكان جاء الاختيار الثاني للوكا مودرتيش، ليحصل على 3 نقاط.

 

خافيير أجيري:

اختار مدرب المنتخب المصري، المكسيكي خافيير أجيري صلاح، ثم مودريتش (3 نقاط للاعب الكرواتي).

 

ممثل الإعلام المصري:

حصل مودريتش على 3 نقاط من الصحفي هاني دانيال، الذي قام بالتصويت لمودريتش كاختيار ثاني بعد صلاح (5 نقاط).

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