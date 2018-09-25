سامح عاشور: النقابة خرجت منتصرة في كافة المعارك مع الضرائب‎

قال سامح عاشور نقيب المحامين، إن اصطفاف الجمعية العمومية خلف مجلس نقابتهم في كل معاركها، لم يشهده في تاريخه النقابي حول أي مجلس منتخب، مضيفا: "مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية شريك أساسي فيما وصلنا له من نجاح".





وأكد "عاشور" خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر المحامين العام المنعقد بمدينة الغردقة، الإثنين، تحت شعار "الوطن – المحاماة" بناء وتنمية واستقلال، أن النقابة خرجت منتصرة في كافة المعارك مع الضرائب.





وأوضح نقيب المحامين: "تم تعديل قرار زيادة المتحصل تحت حساب الضريبة على الدخل بعد أسبوع واحد من صدوره، عقب اجتماع ثلاثي جمعني برئيس مجلس النواب ووزير المالية"، مضيفا: "البعض كان يريد اشتعال المشهد كي يصل لإضرابات واعتصامات ومظاهرات قد تؤدي لحبس محامين".





وأكد عن قانون الضريبة على القيمة المضافة: "النقابة عطلت اللائحة التنفيذية له 8 أشهر حتى وضع البروتوكول حدد قيم مقطوعة للضريبة أنهن التقدير الجزافي وتحت الحساب، وهي ذات القيم الموضوعة بالبروتوكول الجديد الذي أسقط على المحامين عشرة جرائم جنائية متواجدة في القانون وأعفى المحامين من تقديم الاقرار الشهري".