عاجل.. قادة أربعة منتخبات عربية فقط صوتوا لمحمد صلاح في جائزة الأفضل

أُسدِل الستار على المنافسة على جائزة أفضل لاعب في العالم، وتوج بها لاعب الوسط الكرواتي لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد ومنتخب كرواتيا على حساب محمد صلاح وكريستيانو رونالدو، في الحفل الذي أقيم مساء الإثنين بالعاصمة البريطانية لندن.

وظهرت نتائج تصويت قادة المنتخبات بعد نهاية المنافسة، ومن بين هذه الأصوات فقد صوت فقط قادة أربعة منتخبات عربية للنجم العربي المصري محمد صلاح وهم عصام الحضري (قائد المنتخب المصري)، عمر السومة (قائد المنتخب السوري)، عبد اللطيف البهداري (قائد المنتخب الفلسطيني)، عبدول با (قائد المنتخب الموريتاني).