عاجل.. سر خروج محمد صلاح من تشكيل نجوم العالم رغم ترشحه لجائزة الأفضل

كشف الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، عن التشكيل المثالى لأفضل 11 لاعبًا خلال عام 2018، وذلك على هامش الحفل السنوي لتوزيع جوائز "The Best" المقام حاليًا فى العاصمة البريطانية "لندن".

وجاء التشكيل المثالي لعام 2018 كالتالي:

حراسة المرمى: دافيد دى خيا (اسبانيا)

خط الدفاع: دانى ألفيس (البرازيل)، فاران (فرنسا)، راموس (اسبانيا)، مارسيلو (البرازيل)

خط الوسط: مودريتش (كرواتيا)، نجولو كانتى (فرنسا) ، إدين هازارد (بلجيكا)

خط الهجوم: ليونيل ميسي (الارجنتين)، كيليان مبابى (فرنسا)، كريستيانو رونالدو (البرتغال).

ولم يكن خروج صلاح من التشكيل الأساسي هو الأمر الملفت فقط، وإنما كانت هناك عدة مفاجأت أخرى.

وشهد تشكيل "الفيفا" المثالي لعام 2018 عدة مفاجآت، أبرزها:

1- استبعاد الحارس البلجيكي "تيبو كورتوا" حارس مرمى ريال مدريد الأسباني رغم تتويجه بجائزة أفضل حارس في العالم خلال العام الحالي، بالإضافة لتتويجه بالمركز الثالث مع منتخب بلاده في بطولة كأس العالم 2018 وفوزه بجائزة القفاز الذهبي كأفضل حارس في البطولة.

2- أما ثاني المفاجآت في تشكيلة العام هي استبعاد الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي رغم تواجده ضمن القائمة النهائية للمرشحين للفوز بجائزة لاعب العام مع رونالدو ولوكا مودريتش والذي توج بها الأخير، بالإضافة لما حققه "صلاح" من إنجازات وأرقام قياسية خلال الموسم الماضي مع الريدز..

3- استبعاد الفرنسي جريزمان من تشكيلة العام من ضمن المفاجآت في التشكيلة المثالية لعام 2018، خاصة وأن جريزمان قدم موسمًا استثنائيًا سواء مع أتليتكو مدريد أو منتخب بلاده، حيث توج بلقب الدوري الأوروبي مع الأتليتي وأنهي مسابقة الدوري الإسباني في المركز الثاني، كما توج بكأس العالم عام 2018 رفقة منتخب فرنسا، كل هذه الانجازات كانت كفيلة أن تمنحه مكانًا ضمن التشكيل الأفضل في العام.

4- أما المفاجأة الأغرب في تشكيل فريق الأحلام لهذا العام هي تواجد البرازيلي داني ألفيس لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، رغم أن اللاعب يعاني من إصابة تمنعه من المشاركة في المباريات مع فريقه ومنتخب بلاده، كما غاب عن مباريات منتخب البرازيل في بطولة كأس العالم 2018.