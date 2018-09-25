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تعرف على عدد مشاهدات "بديت أطيب" لفضل شاكر خلال 48 ساعة (فيديو)

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 01:59 ص
تعرف على عدد مشاهدات بديت أطيب لفضل شاكر خلال 48 ساعة (فيديو)
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الفجر الفني
 

طرح المطرب اللبناني فضل شاكر، أغنية جديدة بعنوان "بديت أطيب" عبر قناته الرسمية بموقع الصور الشهير "يوتيوب".

وحققت الأغنية حتى الآن أكثر من 17,690 مشاهدة منذ طرحها في 23 سبتمبر الجاري. 

وجاءت تعليقات الجمهور على الأغنية كالأتي: "الأسطوره فضل بديت تطيب وجمهورك كله بانتظارك"، "وحشنا الصوت والاحساس ده"، "يسلم لي هالصوت شو اشتقنالوا". 

الأغنية من كلمات رحاب وألحان مشعل العروج، وتوزيع عدنان عبد الله وإسماعيل تونش بلانك. 

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