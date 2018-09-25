عاجل - بعد تتويج مودريتش على حساب صلاح.. ‏نتائج تصويت قادة المُنتخبات في جائزة The Best

تفوق الكرواتي لوكا مودريتش على الثنائي محمد صلاح وكريستيانو رونالدو ، ليتوج بلقب أفضل لاعب كرة قدم في العالم من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لعام 2018.

وحقق مودريتش مؤخرا لقب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) لأفضل لاعب في أوروبا بعد منافسه مع رونالدو وصلاح أيضا، فضلا عن نيله جائزة أفضل لاعب في كأس العالم 2018 التي أقيمت في روسيا، ودوره المهم في تتويج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا للموسم الثالث على التوالي.