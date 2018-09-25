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رئيس الشباب: توقف مشروع بيراميدز سيؤثر على الرياضة في مصر

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 01:37 ص
رئيس الشباب: توقف مشروع بيراميدز سيؤثر على الرياضة في مصر
خالد البلطان
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ريهام عبد المحسن
 

أعرب خالد البلطان رئيس الشباب السعودي، عن أسفه الشديد، بسبب توقف مشروع بيراميدز، بعد الإعلان عن انسحاب تركي آل الشيخ من مصر، وبيع منزله في الفور سيزون لمستثمر إماراتي.

 

وقال البلطان في تصريحات لقناة "بيراميدز"، مساء الإثنين: "الاستثمار في الدوري في أي دولة يضيف لها وهذه الظاهرة طبقتها إنجلترا ثم الولايات المتحدة الأمريكية".

 

وتابع: "فوجئت هذه الليلة بتوقف مشروع براميدز ويجب على العقلاء في الرياضة المصرية تدارك الوضع لأن انسحاب المستثمرين سيؤثر بالسلب على الرياضة المصرية لأنه يوفر العملة الصعبة ووظائف للشباب".

 

واختتم: "لا يشاهد الدوري المصري غير المصريين لأنه لا توجد قنوات قوية ناقلة له".

المزيد عن: مشروع بيراميدز رئيس الشباب خالد البلطان الرياضة في مصر
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