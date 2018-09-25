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عاجل.. "ترامب" عن لقائه مع الرئيس السيسي في نيويورك: "شرف عظيم" (صور)

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 01:33 ص
عاجل.. ترامب عن لقائه مع الرئيس السيسي في نيويورك: شرف عظيم (صور)
الرئيس عبدالفتاح السيسي ودونالد ترامب
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أثنى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على لقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي، في ولاية نيويورك الأمريكية، التي أجريت على هامش فعاليات الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، المنعقدة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال ترامب، خلال نشره تغريدة بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "كان شرف عظيم لي أن أرحب بالرئيس عبدالفتاح السيسي، في الولايات المتحدة، عصر اليوم، في مدينة نيويورك.. لقاءات عظيمة!".

وكان قد وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الشكر للرئيس السيسى، قائلًا: "نشكر جهودكم في محاربة الإرهاب".

وأضاف "ترامب"، خلال لقاءه الرئيس عبد الفتاح السيسى، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، "أنتم في مقدمة الدول التي تحارب الإرهاب ونشكركم على جهودكهم".

عاجل.. ترامب عن لقائه مع الرئيس السيسي في نيويورك: شرف عظيم (صور)
عاجل.. ترامب عن لقائه مع الرئيس السيسي في نيويورك: شرف عظيم (صور)
عاجل.. ترامب عن لقائه مع الرئيس السيسي في نيويورك: شرف عظيم (صور)
عاجل.. ترامب عن لقائه مع الرئيس السيسي في نيويورك: شرف عظيم (صور)
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