"ملابس البيت" تتحول لعرض أزياء خلال فعاليات "الجونة السينمائي" (صور)

سخر عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي من إطلالات عدد من الفنانات المشاركات في فعاليات مهرجان "الجونة السينمائي" في رابع أيامه.





حيث ظهرت الفنانة سارة عبد الرحمن، وهي ترتدي فستانًا سواريه وتيشيرت رياضي، فيما ظهرت زوجة المطرب أبو، بطقم سواريه مشابه لملابس المنزل هو ما تسبب في السخرية منها وانتقاده عبر السوشيال ميديا.





وأكد رواد مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة اهتمام الفنانات بانتقاء الملابس المناسبة لمهرجان عالمي كـ"الجونة السينمائي".



