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"عاشور": 3 محاور لتنقية الجداول وتطوير الخدمات المقدمة للمحامين

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 01:33 ص
عاشور: 3 محاور لتنقية الجداول وتطوير الخدمات المقدمة للمحامين
سامح عاشور نقيب المحامين
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منى صموئيل
 
كشف سامح عاشور نقيب المحامين، عن أن هناك 3 محاور يعمل عليهم مجلس النقابة مع الفرعيات لتنقية الجداول، الأول: التنقية العددية ليتبقى الأعداد الفعلية من المشتغلين، وذلك بدأناه ولن نتراجع فيهم

وقال نقيب المحامين، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر المحامين العام المنعقد بمدينة الغردقة، الإثنين، تحت شعار "الوطن– المحاماة" بناء وتنمية واستقلال، إن المحور الثاني "بدأنا معهد المحاماة لتعليم الأجيال الشابة وتلقنيها كيف يكون محاميا، وأسلوب الخطاب واحترام الخصم قبل الموكل"، مضيفا: "تلك الأجيال هي مستقبل النقابة وستحمل المسئولية فيها يوما ما".

وأردف: "تعديلات قانون المحاماة ستتضمن أكاديمية المحاماة التي ستكون شرطا للالتحاق بنقابة المحامين"، مشيرا: "المحور الثالث ترشيد الانفاق وزيادة الموارد ووصلت مدخرات النقابة 500 مليون جنية".

كما صرح: "قدمنا 3500 وحدة سكنية ضمن الإسكان الاجتماعي للدولة لأول مرة، وسنعيد ذلك مرة أخرى لتعويض المحامين عن الأراضي المسحوبة من النقابة، إضافة لوثيقة أمان التي ستساهم النقابة بها بـ 500 جنية للمحامين، وأسر المعاشات لتوفير شيء من الطمأنينة الاقتصادية لأبنائنا المحامين".

وأضاف: "المعاش سيصل في يناير إلى 2000 جنية ليكون الأعلى في مصر، على أساس حساب 50 جنية للعام، إضافة لزيادة 5 % كل عام، وكذلك أنشاء أبنية ومقرات للنقابة سواء المقر الرئيسي بشارع رمسيس أو في المحافظات أمثلة مقرات المنيا وأسوان والإسكندرية وغيرها".
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