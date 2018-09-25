تعرف على مباريات الثلاثاء في الدور الثالث لكأس مصر

تنطلق في الثالثة من عصر اليوم الثلاثاء مباريات اليوم الأول، من منافسات الدور التمهيدي الثالث من مسابقة كأس مصر بمشاركة أندية القسمين الثاني والثالث.

وفي حالة انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل سيتم اللجوء إلى ركلات الترجيح لتحديد الفرق المتأهلة للدور التمهيدي الرابع.

ومن المقرر أن يلتقي في الثالثة عصراً كلاً من:

- سوهاج مع طهطا

- السلام بإسنا مع أسوان

- الهلال بأسوان مع الألومنيوم

- التعدين مع المراغه

- بني سويف مع شباب إبشواي

- الفيوم مع التليفونات

- الإعلاميين مع الشمس

- منتخب السويس مع المريخ

- م ش منية سمنود مع نادي طلخا

- البلدية مع عثماسون

- شباب تلا مع بنها

- سرس الليان مع سيدي سالم

- ج شبين مع سمنود

- غ المحلة مع الحامول

- طنطا مع كفر الشيخ

- الحمام مع دمنهور

- الحرية مع فاركو

- شباب أبو المطامير مع الترجي بالضبعة

- الرجاء مع الأوليمبي