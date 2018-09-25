ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

عاجل.. "السيسي": موقع مصر الجغرافي يؤهلها لتكون بوابة لنفاذ الصادرات لأسواق إفريقيا وأوروبا

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 01:43 ص
عاجل.. السيسي: موقع مصر الجغرافي يؤهلها لتكون بوابة لنفاذ الصادرات لأسواق إفريقيا وأوروبا
الرئيس عبد الفتاح السيسي
طباعة
أمنية فوزي
 
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الموقع الجغرافي لمصر يؤهلها لتكون بوابة لنفاذ الصادرات لأسواق إفريقيا وأوروبا، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.

وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح الثلاثاء، في عشاء عمل بمنظمة أعضاء مركز الأعمال للتفاهم الدولي الأمريكي، وعدد من الشخصيات المؤثرة في صنع القرار بالولايات المتحدة، بمقر إقامته بنيويورك.


المزيد عن: نيويورك موقع مصر عبدالفتاح السيسي عاجل امريكا الولايات المتحدة الرئيس السيسي اخبار مصر اخبار عاجلة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري
وادي دجلة
-
x
18:00
-
إنبي
الدوري السعودي للمحترفين
الفتح
-
x
17:10
-
الهلال
النصر
-
x
19:10
-
التعاون
كأس العرب للأندية الأبطال
الأهلي - السعودية
-
x
20:00
-
المحرق - البحرين
الوداد الرياضي - المغرب
-
x
20:00
-
الأهلي طرابلس - ليبيا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
9/25/2018 2:30:01 AM