عاجل.. "السيسي": موقع مصر الجغرافي يؤهلها لتكون بوابة لنفاذ الصادرات لأسواق إفريقيا وأوروبا
الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 01:43 صأمنية فوزي
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الموقع الجغرافي لمصر يؤهلها لتكون بوابة لنفاذ الصادرات لأسواق إفريقيا وأوروبا، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.
وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح الثلاثاء، في عشاء عمل بمنظمة أعضاء مركز الأعمال للتفاهم الدولي الأمريكي، وعدد من الشخصيات المؤثرة في صنع القرار بالولايات المتحدة، بمقر إقامته بنيويورك.
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