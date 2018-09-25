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مودريتش يغرد باللغة العربية بعد تتويجه بجائزة "THE BEST"

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 01:12 ص
مودريتش يغرد باللغة العربية بعد تتويجه بجائزة THE BEST
مودريتش
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علاء خليف
 

 

قام الكرواتي لوكا مودريتش نجم ريال مدريد الأسباني بإهداء جائزة أفضل لاعب في العالم " THE BEST" والذي توج بها مساء أمس الاثنين إلى كل عشاق كرة القدم في العالم.

 

وغرد "مودريتش" عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" باللغة العربية بعد تتويجه بالجائزة قائلًا: " إهداء إلى كل من يحب كرة القدم THE BEST"

 

كما وجه "مودريتش" الرسالة نفسها لعشاق الساحرة المستديرة بعدة لغات أخرى منها الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والكرواتية.

 

وفاز "مودريتش" بجائزة "THE BEST" بعدما تفوق على الثنائي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، ومحمد صلاح نجم ليفربول.

مودريتش يغرد باللغة العربية بعد تتويجه بجائزة "THE BEST"
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