عاجل.. طوارئ بمطار القاهرة لتأمين شحنة ذهب في طريقها لكندا

أعلنت سلطات مطار القاهرة الدولى، بالتعاون مع سلطات قرية البضائع، مساء الإثنين، حالة الطوارئ لتأمين وصول وسفر شحنة ذهب قادمة من منجم السكرى فى طريقها إلى كندا لإعادة تنقيتها وبيعها فى البورصات العالمية.





وقالت مصادر أمنية بمطار القاهرة، إن شحنة الذهب وصلت إلى القاهرة على متن طائرة خاصة قادمة من مطار مرسى مطروح بإجمالى 384 كيلو جرام ذهب خام داخل 23 طردًا، تم تفريغ الشحنة بحضور مندوب من مصلحة الدمغة والموازين، لإعادة تنقيتها.