عاجل.. "السيسي": سنحقق فائضا في الغاز الطبيعي اعتبارا من أبريل المقبل
الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 01:22 صأمنية فوزي
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر ستحقق فائضًا في الغاز الطبيعي اعتبارًا من شهر أبريل المقبل، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.
وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح الثلاثاء، في عشاء عمل بمنظمة أعضاء مركز الأعمال للتفاهم الدولي الأمريكي، وعدد من الشخصيات المؤثرة في صنع القرار بالولايات المتحدة، بمقر إقامته بنيويورك.
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