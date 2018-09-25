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عاجل.. "السيسي": كنا نعاني من أزمة في قطاع الطاقة ولكننا تغلبنا عليها

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 01:25 ص
عاجل.. السيسي: كنا نعاني من أزمة في قطاع الطاقة ولكننا تغلبنا عليها
الرئيس عبدالفتاح السيسي
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أمنية فوزي
 
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي،: إن مصر نفذت خطة طموحة للإصلاح الاقتصادي وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار، مشيرًا إلى أننا كنا نعاني من أزمة في قطاع الطاقة ولكننا تغلبنا عليها"، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.

وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح الثلاثاء، في عشاء عمل بمنظمة أعضاء مركز الأعمال للتفاهم الدولي الأمريكي، وعدد من الشخصيات المؤثرة في صنع القرار بالولايات المتحدة، بمقر إقامته بنيويورك.
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