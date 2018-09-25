مدير أعمال الراحل جميل راتب يكشف حقيقة تبرعه بثروته لمستشفى 57357











وأضاف: "السيدة التي كانت تعمل خادمة بالمنزل ليس بيننا وبينها أي مشاكل ورجاء ماحدش يضرها في أي حاجة".





كشف هاني التهامي، مدير أعمال الفنان الراحل جميل راتب، حقيقة تبرع الفنان الراحل بـ 18 مليون جنيه لمستشفى 57357 لعلاج سرطان الأطفال.وأكد في مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد"، مع الإعلامي سعيد حساسين: أن الخبر غير صحيح جملة وتفصيلًا، وحتى الآن لم نستخرج شهادة الوفاة والأوراق لم ننتهي منها، والوصية لم يفتحها أحد حتى الآن".وواصل: "مش عارف الناس مش سايبه الراجل في حاله ليه، بعد ما مات، وبيطلعوا فبركة وأي كلام فاضي".