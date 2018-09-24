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لبلبة والفخراني وجلال الشرقاوي يؤدون واجب العزاء في سمير خفاجة بمسجد عمر مكرم (صور)

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 07:36 م
لبلبة والفخراني وجلال الشرقاوي يؤدون واجب العزاء في سمير خفاجة بمسجد عمر مكرم (صور)
يحيى الفخراني
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سعد نبيل - تصوير: أحمد علي
 
حرص الفنان يحيي الفخراني، على تأدية واجب العزاء في الراحل سمير خفاجي، والمقام بمسجد عمر مكرم.

كما شهد العزاء الفنان والمنتج عماد زيادة، وجلال الشرقاوي، والفنانة لبلبة.

يذكر أنه قد ولد "خفاجي" عام 1930 وساهم منذ ستينيات القرن العشرين في تأسيس العديد من الفرق المسرحية، كما شارك مع بهجت قمر في كتابة بعض من أنجح مسرحيات الثنائي فؤاد المهندس وشويكار مثل "سيدتي الجميلة" و"أنا فين وأنت فين".
لبلبة والفخراني وجلال الشرقاوي يؤدون واجب العزاء في سمير خفاجة بمسجد عمر مكرم (صور)
لبلبة والفخراني وجلال الشرقاوي يؤدون واجب العزاء في سمير خفاجة بمسجد عمر مكرم (صور)
لبلبة والفخراني وجلال الشرقاوي يؤدون واجب العزاء في سمير خفاجة بمسجد عمر مكرم (صور)
لبلبة والفخراني وجلال الشرقاوي يؤدون واجب العزاء في سمير خفاجة بمسجد عمر مكرم (صور)
لبلبة والفخراني وجلال الشرقاوي يؤدون واجب العزاء في سمير خفاجة بمسجد عمر مكرم (صور)
لبلبة والفخراني وجلال الشرقاوي يؤدون واجب العزاء في سمير خفاجة بمسجد عمر مكرم (صور)
لبلبة والفخراني وجلال الشرقاوي يؤدون واجب العزاء في سمير خفاجة بمسجد عمر مكرم (صور)
لبلبة والفخراني وجلال الشرقاوي يؤدون واجب العزاء في سمير خفاجة بمسجد عمر مكرم (صور)
لبلبة والفخراني وجلال الشرقاوي يؤدون واجب العزاء في سمير خفاجة بمسجد عمر مكرم (صور)
لبلبة والفخراني وجلال الشرقاوي يؤدون واجب العزاء في سمير خفاجة بمسجد عمر مكرم (صور)
لبلبة والفخراني وجلال الشرقاوي يؤدون واجب العزاء في سمير خفاجة بمسجد عمر مكرم (صور)
لبلبة والفخراني وجلال الشرقاوي يؤدون واجب العزاء في سمير خفاجة بمسجد عمر مكرم (صور)
لبلبة والفخراني وجلال الشرقاوي يؤدون واجب العزاء في سمير خفاجة بمسجد عمر مكرم (صور)
لبلبة والفخراني وجلال الشرقاوي يؤدون واجب العزاء في سمير خفاجة بمسجد عمر مكرم (صور)
لبلبة والفخراني وجلال الشرقاوي يؤدون واجب العزاء في سمير خفاجة بمسجد عمر مكرم (صور)
لبلبة والفخراني وجلال الشرقاوي يؤدون واجب العزاء في سمير خفاجة بمسجد عمر مكرم (صور)
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