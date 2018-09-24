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بعد تتويجه بذهبية إفريقيا للكاراتيه.. عبدالله ممدوح لـ"الفجر الرياضي": استعد للبطولة العربية والاتحاد غير مقصر

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 07:38 م
بعد تتويجه بذهبية إفريقيا للكاراتيه.. عبدالله ممدوح لـالفجر الرياضي: استعد للبطولة العربية والاتحاد غير مقصر
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حوار: مريم عبد الحكيم
 

علي الرغم من كونه أصغر لاعبي البطولة إلا أنه تفوق علي الكبار وأحرز ذهبية أفريقيا وزن 75 كيلو بعد خوضه خمس مباريات لتكون أول عباراته في حديثه الخاص لـ"الفجر الرياضي": "أستعد من الان للبطولة العربية أواخر سبتمبر الجاري لنطير في نوفمبر القادم الي أسبانيا حيث بطولة العالم في تحدي جديد أسال الله فيه التوفيق".


وتابع الحاصل علي أول العرب وأول شباب البحر المتوسط في 2015 وكذلك فضية بطولة البحر المتوسط في 2017 أن الاتحاد لا يقصر مع اللاعبين فهناك المعسكرات المستمرة حيث يتواجون الان في المركز الاولمبي بالمعادي استعداداً للبطولة العربية وبشكل عام هناك دعم مستمر

.
وأردف: " حرص والدي من البداية علي اختيار الكاراتيه أو أي لعبة فردية أكون فيها المتحمل للنتيجة ففي الألعاب الجماعية حتي لو كان اللاعب يتحلي بالموهبة فهو يتأثر بالطبع بباقي عناصر الفريق لذلك سلكتُ أنا وشقيقي وقدوتي مجدي ممدوح الكاراتيه وأي نجاح نصل اليه فهو بفضل الله عز وجل وبدعم والدينا لنا".


واختتم: "هذا الموسم كان صعباً بعض الشئ بالنسبة لي لمحاولة الجمع بين التمرين والمذاكرة للثانوية العامة.. أعلم أن القادم سيكون أصعب وأستعد من الان لبطولة العالم في مدريد".

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