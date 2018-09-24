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هل يرحل دي فرانشيسكو عن روما ؟

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 07:37 م
هل يرحل دي فرانشيسكو عن روما ؟
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ريهام عبد المحسن
 
أكدت تقارير صحفية إيطالية بأن أوزيبيو دي فرانشيسكو أخبر لاعبيه بأنه يجب أن يحسنوا آداؤهم بعد بداية سيئة للموسم.

وخسر روما من بولونيا هذا الأسبوع وفشل حتى الآن في الفوز في آخر خمس مباريات.

وأكد موقع فوتبول إيطاليا بأن الضغط يتزايد على المدرب، حيث اعترف مالك روما جيمس بالوتا بأنه يشعر بالاشمئزاز بسبب الآداء أمام بولونيا وأن الشائعات تقول إن باولو سوسا سيكون بديلاً لفرانشيسكو.

وأفادت وكالة الأنباء الإيطالية ANSA بأن دي فرانشيسكو تحدث إلى لاعبيه قبل التدريب اليوم وأوضح لهم أنه لا يوجد مكان آمن في الفريق في حالة تخاذلهم.

وأوضح دي فرانشيسكو بأنه يتوقع رؤية رد فعل ضد فروزينوني منتصف هذا الأسبوع مع اقتراب ديربي ديلا كابيتال ضد لاتسيو في نهاية الأسبوع.

وخسارة مباراة الديربي ستضع دي فرانشيسكو في موقف خطير، حيث تتوفر بدائل له على رأسهم : سوسا وأنطونيو كونتي ولوران بلان وفينشنزو مونتيلا.
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