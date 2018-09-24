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ميلان يفقد كوتروني أمام إمبولي

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 07:31 م
ميلان يفقد كوتروني أمام إمبولي
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ريهام عبد المحسن
 
أشارت تقارير صحفية إيطالية إلى أن باتريك كوتروني سيغيب عن مواجهة ميلان في منتصف الأسبوع أمام إمبولي بعد غيابه عن التدريب اليوم الإثنين.

ونقل موقع فوتبول إيطاليا عن تلفزيون ميلان بأن كوتروني غاب عن التدريب لأنه لم يسترد عافيته بالكامل من إجهاد الكاحل الذي تعرض له أثناء مشاركته مع منتخب بلاده إيطاليا تحت 21 سنة.

ونتيجة لذلك، سيغيب المهاجم الشاب عن مباراته الرابعة على التوالي مع الروسونيري يوم الخميس.
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