إيقاف سباليتي أمام فيورينتينا



وأفاد موقع فوتبول إيطاليا بأن سباليتي طرد واتجه إلى المدرجات بعد فوز إنتر ميلان في الدقيقة 94 ضد سامبدوريا يوم السبت وتم تقديم مذكرة رسمية تفيد بأن موقف سباليتي كان مثير للجدل تجاه المسئول الرابع.



وأشار الموقع الإيطالي إلى أن طرده كان قاسياً من قبل الحكم نيكولا ريزولي، في حين أظهرت كاميرات الإعادة أن المدرب كان مهتماً أكثر بالمصور عندما احتفل بهدف مارسيلو بروزوفيتش.



وقدم رئيس إنتر ميلان التماس من أجل لوتشيانو سباليتي أمام فيورينتينا غدا لاحتفال المفرط بالهدف.

ذكرت تقارير صحفية إيطالية بأن لوتشيانو سباليتي لن يخوض مباراة فريقه غدًا أمام فيورنتينا بعد أن تم إيقافه مباراة واحدة بسبب الاحتفال المفرط بالهدف.