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طريقة عمل متبل الكوسا باللبن

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 07:25 م
طريقة عمل متبل الكوسا باللبن
متبل باللبن
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المقادير
- الكوسا : 3 حبات (وسط مبشورين) 
- لبن زبادي : ثلثان الكوب 
- زيت الزيتون : ملعقة كبيرة ونصف 
- الثوم : فصّان (مهروس) 
- الجوز : ربع كوب (مطحون خشن) 
- الشبت : ملعقتان كبيرتان (طازج مفروم) 
- النعناع : ملعقة كبيرة (طازج مفروم) 
- ملح : نصف ملعقة صغيرة 
- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة 
طريقة التحضير
1. في مقلاة على النار المضاف اليها الملعقة الصغيرة من زيت الزيتون  نقلب الكوسا المبشورة  للتخلص من ماؤهم ونتركها تبرد بحرارة الغرفة

2. نخلط اللبن وزيت الزيتون والثوم والجوز والشبت والنعنع والملح والفلفل ثم نضع فوقها الكوسا المبشورة ونضعها في صحن التقديم وتزين بحبات الجوز والبندورة الكرزية وعود نعنع طازج

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