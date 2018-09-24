ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

كارينيو يتسلم جائزة أفضل مدرب في جولة الوطن

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 07:25 م
كارينيو يتسلم جائزة أفضل مدرب في جولة الوطن
صورة تعبيرية
طباعة
زينب عطا
 
تسلم الأوروغواياني جوزيه كارينيو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، جائزة أفضل مدرب في الجولة الثالثة من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكانت رابطة الدوري السعودي للمحترفين سلمت كارينيو الجائزة، وذلك بعد أن قاد النصر للفوز على القادسية في الجولة الثالثة بثلاثية دون رد.

وسجل النجم النيجيري أحمد موسى ثلاثية النصر في شباك نادي القادسية، ليكون الهاتريك الأول في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم الحالي.

جاء كارينيو لتدريب نادي النصر، قادمًا من نادي الشباب.
المزيد عن: محمد بن سلمان سلمان المملكة العربية السعودية الملك سلمان الملك السعوديه السعودية الرياض اليوم اخبار السعودية مباشر اخبار السعودية اليوم عاجل اخبار السعودية اليوم اخبار السعودية الان أخبار المملكة أخبار السعودية عاجل أخبار السعودية
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري
وادي دجلة
-
x
18:00
-
إنبي
الدوري السعودي للمحترفين
الفتح
-
x
17:10
-
الهلال
النصر
-
x
19:10
-
التعاون
كأس العرب للأندية الأبطال
الأهلي - السعودية
-
x
20:00
-
المحرق - البحرين
الوداد الرياضي - المغرب
-
x
20:00
-
الأهلي طرابلس - ليبيا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
9/24/2018 7:50:11 PM