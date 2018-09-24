كارينيو يتسلم جائزة أفضل مدرب في جولة الوطن
الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 07:25 مزينب عطا
تسلم الأوروغواياني جوزيه كارينيو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، جائزة أفضل مدرب في الجولة الثالثة من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وكانت رابطة الدوري السعودي للمحترفين سلمت كارينيو الجائزة، وذلك بعد أن قاد النصر للفوز على القادسية في الجولة الثالثة بثلاثية دون رد.
وسجل النجم النيجيري أحمد موسى ثلاثية النصر في شباك نادي القادسية، ليكون الهاتريك الأول في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم الحالي.
جاء كارينيو لتدريب نادي النصر، قادمًا من نادي الشباب.
وكانت رابطة الدوري السعودي للمحترفين سلمت كارينيو الجائزة، وذلك بعد أن قاد النصر للفوز على القادسية في الجولة الثالثة بثلاثية دون رد.
وسجل النجم النيجيري أحمد موسى ثلاثية النصر في شباك نادي القادسية، ليكون الهاتريك الأول في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم الحالي.
جاء كارينيو لتدريب نادي النصر، قادمًا من نادي الشباب.
المزيد عن: محمد بن سلمان سلمان المملكة العربية السعودية الملك سلمان الملك السعوديه السعودية الرياض اليوم اخبار السعودية مباشر اخبار السعودية اليوم عاجل اخبار السعودية اليوم اخبار السعودية الان أخبار المملكة أخبار السعودية عاجل أخبار السعودية