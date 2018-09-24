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مكرونة مع فيليه الدجاج.. طريقة العمل

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 07:24 م
مكرونة مع فيليه الدجاج.. طريقة العمل
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المقادير
- المعكرونة : 500 gr 
- الزيت النباتي : ملعقتان كبيرتان 
- الدجاج : 500 gr (فيليه مقطع مكعبات صغيرة) 
- البصل : 1 pcs (مفروم) 
- الثوم : 2 pcs (مهروس) 
- الفلفل الأخضر : 1 pcs (مفروم) 
- طماطم : 2 pcs (مقشرة ومفرومة) 
- زيتون أسود : نصف كوب (مقطع شرائح) 
- ملح : ملعقة صغيرة (حسب الرغبة) 
- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة (حسب الرغبة) 
- أوريغانو : ملعقة صغيرة 
طريقة التحضير
أغلي كميّةً وافرة من الماء، واسلقي المعكرونة فيها.
في أثناء ذلك، قومي بطهي الفيليه، عبر تسخين الزيت في قدر متوسّطة الحجم، ثم أضيفي الفيليه إليه، وقلّبي إلى أن يجفّ تماماً.ثم أخرجيه، ودعيه جانباً.
في القدر عينها، أضيفي البصل، وقلّبي إلى أن يذبل، فالثوم والفلفل، مع التقليب، حتى تبرز رائحة الثوم.
أضيفي الطماطم، وقلّبي إلى أن تذبل، فالزيتون والأوريغانو، مع التقليب لدقيقتين.
أعيدي الفيلية إلى القدر، وقلبّي لثلاث دقائق.
صفّي المعكرونة، وضعيها في طبق التقديم، ثم وزّعي خليط الفيليه، وقدّميها مباشرة.
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