ميركل: نرغب بقاء بريطانيا قريبة بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إن ألمانيا تريد اتفاقية خروج من الاتحاد الأوروبي، تبقي بريطانيا أقرب ما يمكن من الاتحاد الأوروبي.

وأضافت إنه يتعين التوصل مع حلول شهر نوفمبر إلى خطوط عامة لاتفاق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد، وفقا لـ"رويترز".





وفي كلمة أمام جمهور من الطلاب في هانوفر بألمانيا، قالت ميركل، اليوم الإثنين، إن هناك مجالا أمام بريطانيا، لكي تدفع مقابل استمرار المشاركة في برامج منفردة للاتحاد الأوروبي، مثل برنامج "إيراسموس" للتبادل الطلابي، لكنها أضافت أن مسائل حاسمة مثل الحدود بين إيرلندا وإيرلندا الشمالية معقدة للغاية.





وتابعت: "أنا حريصة للغاية على أن يتم الأمر (خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي) بشكل ودي… نريد أن نظل أقرب ما يمكن بعد الخروج، وبالدرجة التي يريدها البريطانيون".



يذكر أن، ميركل، تجاهلت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، خلال القمة في مدينة سالزبورج النسماوية، رافضة مصافحتها.





وأشارت مجلة " إكسبرس" إلى أن ميركل صافحت جميع السياسيين، لكنها تعمدت تجاهل ماي.





ووفقا للصحيفة، فإن ميركل قررت بهذه الطريقة الانتقام من رئيسة الوزراء البريطانية بسبب الخروج من الاتحاد الأوروبي.





جدير بالذكر أن غالبية البريطانيين صوتوا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء العام، يوم 23 يونيو 2016، وأقرت الملكة البريطانية، إليزابيث الثانية، مشروع قانون خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، مانحة إياه بذلك صفة قانون، يبدأ العمل به اعتبارا من خروج المملكة من الاتحاد، في 29 مارس 2019.