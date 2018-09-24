"الضبع": خطابات السيسي بالأمم المتحدة لم تخلو من تسليط الضوء على القضايا العربية

قال الكاتب الصحفى باليوم السابع ورئيس تحرير موقع إنفراد محمود الضبع، إن حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على التواجد 5 سنوات متتالية فى إجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة يؤكد على أهمية الحضور والاستمرار فى طرح القضايا المحلية والعربية الهامة أمام المجتمع الدولى.





وأضاف الضبع فى مداخلة هاتفيه مع برنامج "اليومين دول" على راديو النيل – نغم إف إم مع الاعلامية مى أنور، أن أول خطاب للرئيس عبدالفتاح السيسي فى الأمم المتحدة عام 2014 كان أول خطاب فقد أسست لوجهة النظر الصحيحة لمصر أمام العالم كله بعدما واجهة الدولة حملة لتشوية الصورة وإخفاء حقيقة ما يحدث فى مصر، فكان لحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وكلمته أهمية سياسية كبرى لمصر أمام المجتمع الدولى وكانت بمثابة النواة للانطلاقة الحقيقة لمصر الجديدة أمام العالم بشكل عام.





وأشار الضبع أن الخطابات الأربعة فى السنوات الماضية كانت تسكتمل بعضها البعض لتصحيح الصورة وتسليط الضوء على القضايا الهامة وهذه القضايا ليست مصرية فقد فقد كانت القضايا العربية حاضرة فى كلمة الرئيس السيسي كالوضع فى سوريا والقضية الفلسطينية التى تعد الاهم لارتباطها بعودة السلام لمنطقة الشرق الاوسط والازمة فى ليبيا والوضع فى اليمن.





بالإضافة الى قضية الإرهاب والرئيس عبدالفتاح السيسي كان أول زعيم يحذر من خطر الإرهاب وضرورة التضافر الدولى للقضاء عليه قبل أن ينتقل من دولة لدولة ومن قارة لقارة.





وأشار الضبع، إلى أن هناك 20 لقاء وقمة مرتقبة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ورساء دول أوروبية وعربية وأفريقية وعلى راسهم قمة مع الرئيس الامريكى بالإضافة إلى رئيس البنك الدولي.



