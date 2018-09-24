ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

كارتيرون يعلن قائمة الأهلي لمواجهة النجم اللبناني

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 07:16 م
كارتيرون يعلن قائمة الأهلي لمواجهة النجم اللبناني
طباعة
علي نبوي
 
أعلن باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق التي تستعد للسفر الي لبنان صباح غدا الثلاثاء لمواجهة النجمة اللبناني يوم الخميس المقبل في إياب دور الـ 32 لكأس الأندية أبطال العرب .

وضمت القائمة كلا من :-

شريف إكرامي – محمد الشناوي – علي لطفي – علي معلول – أيمن أشرف – محمد هاني – أحمد فتحي – كريم نيدفيد – أكرم توفيق – حسام عاشور – مؤمن زكريا – هشام محمد – أحمد حمدي – وليد سليمان – أحمد حمودي – إسلام محارب – محمد شريف – أحمد الشيخ – صلاح محسن – وليد أزارو - ساليف كوليبالي - صبري رحيل.

المزيد عن: قائمة الاهلي قائمة الأهلي النجمة اللبناني البطولة العربية الاهلي الأهلي
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
توقعاتك من يحسم لقب أفضل لاعب في العالم ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري
وادي دجلة
-
x
18:00
-
إنبي
الدوري السعودي للمحترفين
الفتح
-
x
17:10
-
الهلال
النصر
-
x
19:10
-
التعاون
كأس العرب للأندية الأبطال
الأهلي - السعودية
-
x
20:00
-
المحرق - البحرين
الوداد الرياضي - المغرب
-
x
20:00
-
الأهلي طرابلس - ليبيا
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
9/24/2018 7:50:03 PM