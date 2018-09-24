ينطلق الآن ديربي رائع في الدوري السعودي للمحترفين ونقدم لكم خدمة رابط بث مباشر السعودية الرياضية | مباراة النصر والتعاون | شاهد دوري بلس Dawri Plus | الدوري السعودي يطمح النصر في إحكام قبضته على المركز الثاني، ومحاصرة الهلال في صدارة الترتيب، بعدما نجح في تخطي عقبة أُحد في مواجهة الافتتاح وانتصر بهدف أمرابط في الوقت بدل الضائع، وعاد ليتخطى الفيصلي في مواجهة مثيرة، ولكنه لم يجد أدنى صعوبة في الانتصار على القادسية في المواجهة الأخيرة، محققًا العلامة الكاملة من المباريات الثلاث، وبدا أن الأوروغواياني كارينهو المدير الفني للفريق توصل للتشكيل الأمثل بعدما أشرك غالبية اللاعبين في مراكزهم الأساسية، وهو ما أثمر انتصارًا عريضًا بثلاثة أهداف على القادسية في الجولة الأخيرة.





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العالمي هو الفريق الوحيد في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان الذي حقق العلامة الكاملة حتى الآن، باستثناء الهلال والشباب اللذان لم يخوضوا جولتهم الثالثة بعد، فقد فاز القاري في الجولة الأولى على أُحد بهدفين لهدف بصعوبةٍ بالغةٍ في اللحظات الأخيرة من عُمر المباراة، وهو ما حدث أيضاً في الجولة الثانية التي واجه فيها فرسان نجد الفيصلي، بينما الجولة الثالثة بثلاثية رائعة لصالح النصر في مباراته ضد القادسية ليحتل بذلك المركز الأول برصيد 9 نقاط.





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موعد مباراة النصر والتعاون اليوم





البطولة : الدوري السعودي

القنوات : السعودية الرياضية 2

المعلق : لم يحدد بعد

الساعة : 7:10 مساء بتوقيت مصر

الساعة : 8:10 مساء بتوقيت السعودية









من المتوقع أن يبدأ النصر بالتشكيل التالي:





حراسة المرمي: براد جونز

الدفاع: حمد المنصور - عمر هوساوي - برونو أوفيني - سلطان الغانم

الوسط: إبراهيم غالب - بيتروس- أحمد موسى - جوليانو - نور الدين أمرابط

الهجوم: عبد الرازق حمد الله



